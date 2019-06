Calciatore colpito con una mazza sulla schiena: a processo i due aggressori di Sarno

Lo colpirono alla schiena con il tubo di un aspirapolvere e una mazza da baseball, mentre erano in auto: finiscono a processo due giovani residenti a Sarno, di 23 e 24 anni, M.V. e G.D.F. , accusati di lesioni in concorso. Lo scorso 6 giugno, Muomo Dang Landry Gildas, calciatore originario del Camerun e in possesso di un permesso di soggiorno, è stato vittima di una vile aggressione che gli costò un trauma contusivo al torace e ad un fianco, giudicato guaribile in sette giorni dai medici.

Il fatto

La vittima si trovava per strada, quando fu affiancato da un’auto dalla quale un giovane si affacciò colpendolo con violenza: il malcapitato, tuttavia, riuscì a memorizzare il numero di targa della vettura degli aggressori. Così, gli agenti del commissariato di Sarno rintracciarono i due responsabili che si difesero dicendo di aver aggredito il calciatore, in quanto questi, prima, avrebbe infastidito un gruppo di ragazze in piazza. Tale accusa non è stata mai confermata. I ragazzi, ora, sono stati rinviati a giudizio dal gup, dopo la richiesta di processo della procura di Nocera Inferiore.