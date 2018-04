Cadono calcinacci da un cavalcavia a Scafati: intervengo i vigili del fuoco

Tensione, stamattina, a Scafati, in via del Polverificio. Per cause da accertare, infatti, sono iniziati a cadere dei calcinacci da un cavalcavia: allertati, dunque, i vigili del fuoco.

L'intervento

I caschi rossi della squadra di Sarno, giunti sul posto, hanno lavorato per alcune ore per portare la situazione alla normalità. Sono state rimosse le parti in imminente pericolo di crollo, per consentire la ripresa del traffico veicolare e pedonale della zona sottostante.