Calcio: Atletico Pisciotta inarrestabile, battuto il Sapri

Prosegue l'entusiasmante marcia dell'A.SD Atletico Pisciotta. A cadere sotto i colpi dei ragazzi terribili di mister Armida è stato il Sapri Calcio, superato sabato pomeriggio per 2 a 1 con reti di Scarpa ed Aprea al "Momi Giovine" di Caprioli. Altra Vittoria Importante per la compagine Pisciottana del Patron Sergio di Blasi che consolida il suo primato in classifica ed emoziona sempre di più i tifosi e simpatizzanti. Cristian Greco.