Caldo e condizionatore guasto: orari ridotti al Comune di Battipaglia

Il caldo aumenta, l’impianto di climatizzazione non funziona ed allora il Comune chiude i battenti: stop alle attività pomeridiane in municipio, a Battipaglia, come riporta La Città.

L'ordinanza

L’ordinanza è stata firmata dalla sindaca Cecilia Francese: “La sindaca ordina la sospensione dei rientri pomeridiani relativamente agli uffici comunali ubicati a piazza Aldo Moro e a via Plava”.