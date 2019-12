Giffoni Sei Casali: il calendario 2020 è "cento per cento ecologico"

Carta ecologica priva di cloro e 100% riciclata, ogni foglio di carta utilizzato proviene dalla gestione di foreste sostenibili, senza l’utilizzo di metalli pesanti. Ecco le caratteristiche del calendario 2020 del Comune di Giffoni Sei Casali. E’ stato presentato questa mattina, venerdì 20 dicembre, nell’edificio scolastico al casale di Capitignano. Patrocinato dal Comune di Giffoni Sei Casali ha adottato come tema “Giffoni Sei Casali nel Cuore”. L’opera è stata interamente realizzata dagli alunni delle scuole medie inferiori e raffigura i dodici mesi attraverso i disegni di chiese, strade, scorci e monumenti.

La novità

Rispetto al passato, l’edizione numero undici è stata prodotta con un occhio attento all’ambiente. "Sono particolarmente felice del tema scelto che ognuno dei partecipanti ha saputo rappresentare in modo mirabile raffigurando le bellezze del nostro amato territorio –commenta il Sindaco Francesco Munno. Ci tengo in particolare a sottolineare che questo calendario è stato realizzato con carta riciclata e senza la spirale di metallo, a testimonianza di una sempre maggiore tutela della natura e dell’ambiente, verso i quali esorto tutti ad essere sempre vigili ed attenti". "Anche quest’anno - afferma l’Assessore alla scuola Ilenia Terlizzi - gli alunni delle medie hanno aderito al “Progetto Calendario” con tantissimo entusiasmo e, nonostante le difficoltà che si possono incontrare nella rappresentazione di opere artistiche e di culto, tutti i disegni che sono pervenuti ci hanno meravigliato positivamente per l’accuratezza anche nei minimi dettagli". "Sono certa – sottolinea il dirigente scolastico Raffaela Luciano - che con la collaborazione di tutti, l’Istituto Moscati farà il meglio possibile per i bambini e i ragazzi di Giffoni Sei Casali, attraverso una progettualità ricca e calibrata sui loro bisogni, per aiutarli a realizzare il loro personale successo formativo e a costruire gli strumenti per la loro vita di domani". Alla cerimonia di presentazione ha preso parte anche il sindaco baby Mario Di Lorenzo. E' possibile ritirare gratuitamente una copia del calendario presso la Casa comunale di Giffoni Sei Casali.