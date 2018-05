Calvanico onora San Michele Arcangelo: la comunità in festa

Calvanico onora il Patrono San Michele Arcangelo con un fitto programma di festeggiamenti religiosi che dureranno 4 giorni, dal 24 al 27 maggio. Si comincia giovedì 24 con il Pellegrinaggio della Parrocchia Santi Vito e Stefano in Piazza di Pandola e Misciano, in provincia di Avellino. Il pellegrinaggio è guidato dal parroco, don Giovanni Mascia. Alle ore 18 le confessioni, poi la recita del Santo Rosario, la preghiera della corona angelica e alle ore 19 la Santa Messa.

Venerdì 25 maggio, il programma proseguirà con il pellegrinaggio delle Parrocchie SS Annunziata in Costa e San Michele Arcangelo in Acquarola di Mercato San Severino, guidato dal parroco, don Gerardo Lepre. Alle ore 18 confessioni e recita del Rosario. A seguire (ore 19), la Santa Messa. Il 26 maggio, la Messa sarà celebrata da don Gianluca Romano, parroco di San Martino V in Gaiano di Fisciano e direttore del servizio diocesano per la Pastorale giovanile. Domenica 27 maggio, infine, ricorrerà il terzo anniversario della benedizione della statua di San Michele Arcangelo da parte di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Alle ore 11, dopo la Messa celebrata da Monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari e dell'ordinariato militare per l'Italia, è in programma alle ore 19.30 la solenne processione della statua di San Michele Arcangelo per le strade di Calvanico, accompagnata dalla banda musicale.