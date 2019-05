Calvanico, Strade Sicure inaugura il presidio in memoria di Andrea Gismondi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oggi Sabato 11 Maggio alle ore 19.00 la nostra Associazione ha inaugurato a Calvanico un Presidio sulla sicurezza stradale in memoria di ANDREA GISMONDI giovanissima vittima della strada, a lui vogliamo dedicare il Presidio sulla Sicurezza stradale che la famiglia ed il Comune di Calvanico nella persona del suo Sindaco ci ha permesso di organizzare.

Auspichiamo che nella Sala a lui dedicata del Centro Sociale di Calvanico riusciremo nel nostro intento di portare avanti insieme con la comunità tutta e le altre realtà del territorio (Associazioni, Parrocchie, Scuole) un progetto per la sicurezza stradale che sia da stimolo per le giovani generazioni e di riflessione per tutti gli utenti della strada in modo che il rispetto delle regole e la legalità siano alla base del quotidiano vivere civile.