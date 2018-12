Addio Teresa, da oggi si chiama Emmanuel: la storia di un 35enne salenitano

Non si chiamerà più Teresa, ma Emmanuel. Si realizza il sogno di una donna salernitana di 35 anni che, presto, avrà il suo nuovo nome iscritto nel registro dell’anagrafe del Comune.

La storia

A stabilirlo – riporta La Città – è stata la tredicesima sezione Civile del Tribunale di Napoli che, infatti, ha accolto il ricorso presentato dal legale del salernitano, l’avvocato Lina Mastia, presidente dell’associazione “Io come te”, una onlus nata a Battipaglia nel dicembre dello scorso anno e che si propone di difendere i diritti delle persone, coppie e famiglie Lgbt (acronimo di origine anglosassone che tiene insieme le parole lesbica, gay, bisessuale e transgender/ transessuale), e promuovere il rispetto delle differenze nelle scelte sessuali. Teresa aveva presentato, tramite l’avvocato Mastia, un atto di citazione presso il tribunale partenopeo, per sottolineare come, pur essendo nata donna, aveva deciso di assumere un aspetto maschile.

Da qui è partito un lungo iter che l’ha portata prima ad effettuare un percorso psicologico presso il Consultorio dell’Asl Salerno fino ad ottenere l’autorizzazione dal tribunale per sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’asportazione totale dell’utero. E così, anche dal punto di vista fisico, ha assunto le sembianze di un uomo. Preso atto di questo cambiamento, il tribunale ha emesso la sentenza che permettere all’ormai ex Teresa di potersi chiamare Emmanuel.