“Il gender balance nell’associazionismo e nella società civile”: dibattito alla Camera di Commercio di Salerno

Sabato 9 febbraio 2019 alle ore 17,00 presso la Camera di Commercio di Salerno Sala “A. Genovesi” Via Roma 29 Salerno, si terrà il convegno su “Il GENDER BALANCE NELL’ASSOCIAZIONISMO E NELLA SOCIETA’ CIVILE”. In linea con il programma dell’anno sociale 2018-2019 nel credo del” WE SERVE” il Presidente del Lions Club Salerno Host Lorenzo CRISCUOLO ha organizzato il service in linea con la finalità di svolgere un servizio utile alla cittadinanza. L’obiettivo primario del New Voices ….. Insieme oltre l’orizzonte, è quello del potenziamento dell’affiliazione femminile e la formulazione di piani di azione attraverso gli strumenti tecnologici, al fine di spingere per una campagna di accrescimento delle “new voices”. Il Gender balance cercherà di esaminare quali strumenti giuridici perfezionare, affinché i giovani possano più facilmente esercitare l’attività di volontariato e possano agevolare le organizzazioni a sviluppare attività nell’ambito dell’equilibrio di genere. Il convegno moderato dal giornalista dott. Edoardo Scotti, avrà la partecipazione di illustri relatori: l’On. Lella GOLFO- Presidente della Fondazione Bellisario, la dott.ssa Rossella PALIOTTO Presidente della Fondazione del Banco di Napoli,, la pdg Carla CIFOLA New Voices Constitutional Area Speaker CA4 e la pdg Elena APPIANI GMT Constitutional Area 4 Group G, concluderà il convegno il prof. dott. Antonio MARTE II Vice Governatore del Distretto 108ya.

Il Presidente

Lorenzo CRISCUOLO