Precipita al suolo mentre raccoglie dei cachi: ferito 72enne a Camerota

Paura, questa mattina, a Camerota, dove un anziano di 72 anni è improvvisamente precipitato da un muro facendo un volo di oltre due metri. Sembra che vi fosse salito per raccogliere dei cachi da un albero.

I soccorsi

L’incidente è avvenuto in un’area agricola in località Lentiscosa. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, dove i medici gli hanno diagnosticato diversi traumi e qualche contusioni. Per fortunata nulla di grave.