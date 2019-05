Abusi edilizi a Camerota: scatta l'ordinanza di abbattimento

Continuano i controlli dei carabinieri-forestali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il blitz

Nelle ultime ore il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione di San Giovanni a Piro ha accertato la realizzazione di abusi edilizi in località Pozzallo a Camerota. In particolare, i militari hanno scoperto uno scavo e un manufatto realizzato con tre corpi di fabbrica tinteggiati in assenza del necessario nulla osta dell’’Ente. Per questo il direttore del Parco, Romano Gregorio ha emesso un’ordinanza che obbliga il committente e l’esecutore dell’abuso edilizio alla demolizione delle opere entro 90 giorni e al ripristino dello stato dei luoghi