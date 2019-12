Manufatto abusivo a Camerota: scatta l'ordine di abbattimento

I carabinieri forestali hanno accertato un nuovo abuso edilizio nel Parco Nazionale del Cilento. E, in particolare, in località Castaneto a Camerota, dove hanno scoperto che su un’area rientrante nella perimetrazione definitiva era stato realizzato un manufatto in pietra di 104 metri quadrati con copertura a falda inclinata posto in aderenza ad ulteriore corpo di fabbrica.

L'abbattimento

L’opera – secondo gli inquirenti – sarebbe stata realizzata senza il nulla osta dell’Ente Parco. Di qui il provvedimento, a firma del direttore Romano Gregorio, che dispone l’abbattimento delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Successivamente l’Ente procederà in danno rivalendosi poi sul proprietario.