Abusi edilizi, via libera all’abbattimento di una struttura a Camerota

Continua l’abbattimento di strutture abusive nel territorio di competenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il direttore Romano Gregorio, infatti, ha disposto l’abbattimento di opere realizzate in maniera abusiva a Camerota.

Il blitz

Il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione di San Giovanni a Piro ha accertato la realizzazione di abusi in località Poggio. Si tratta di una struttura in cemento armato di 9 metri x 5,80 metri coperta parzialmente da un solaio sorretto da 6 pilastri in cemento armato e localizzata all’interno di un terrazzamento delimitato da muri in cemento armato. L’opera è stata realizzata in un’area inserita nella perimetrazione definitiva del Parco stabilita dal Piano dell’Ente senza il necessario nulla osta. Alla titolare è stata ordinata la demolizione delle opere abusive oltre che il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.