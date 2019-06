Entrano con la barca nell'Area Marina Protetta: scattano sei multe a Camerota

Proseguono i controlli della Guardia Costiera nell’Area Marina Protetta degli Infreschi e della Masseta a Marina di Camerota. Nelle ultime ore i militari hanno fermato sei imbarcazioni che non rispettavano quanto previsto dal Regolamento di esecuzione e organizzazione dell’Area marina protetta.

I controlli

Quattro unità navigavano nella zona A, il vero cuore della riserva integrale, interdetta a tutte le attività che possano arrecare danno o disturbo all’ambiente marino, fra cui, ovviamente, la navigazione, e due unità ormeggiavano in zona vietata. Il tutto non è sfuggito al mezzo navale della Capitaneria di Porto, che ha subito intercettato i trasgressori ed ha intimato loro di uscire immediatamente dalla zona di riserva. I conduttori delle sei barche sono stati bloccati e multati per un totale di 1.400 euro.