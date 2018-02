Camerota, blitz dei vigili al mercato: sgomberati gli ambulanti abusivi

Blitz della polizia locale in zona Porto a Marina di Camerota contro gli ambulanti abusivi. Già nel pomeriggio di ieri, la squadra di operai del Comune, aveva recintato piazza Mercato, nei pressi del campo sportivo Leon de Caprera, con una schiera di new jersey in cemento e reti metalliche. Questo per permettere, questa mattina, agli agenti del comandante Annamaria Adinolfi, di fermare e controllare tutti i venditori ambulanti che solitamente, ogni due settimane, affollano quell’area.

L’operazione

In mattinata, quindi, gli agenti della Polizia Municipale, sotto l’occhio attento del delegato D’Alessandro e in sinergia con la stazione dei carabinieri e l’ufficio della Capitaneria di Porto, non hanno permesso l’accesso all’area mercato a tutti i venditori che non hanno presentato la documentazione richiesta più volte. I caschi bianchi, le forze dell’ordine e i guardiacoste, hanno rispedito a casa i venditori non in regola. “L’attività continuerà sempre e si estenderà anche nelle altre frazioni dove ogni settimana viene svolto il mercato” fanno sapere dall’ufficio dei vigili urbani.

Le direttive

Un mese fa il sindaco Mario Salvatore Scarpitta e la consigliera delegata al Commercio Giusy Cammarano hanno inviato una comunicazione ai venditori itineranti per sollecitarli a presentare tutti i documenti necessari per permettere il regolare svolgimento dell’attività su suolo comunale. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione scadeva dopo 15 giorni dall’invio della sollecitazione. L’Amministrazione ha deciso di prorogare la scadenza per permettere a tutti gli ambulanti di mettersi in regola.