Carro funebre si sblocca sul lungomare a Camerota: corsa al lotto

Curioso episodio, sabato mattina, sul lungomare di Camerota, dove un carro funebre, con a bordo un feretro, si è improvvisamente fermato a causa, molto probabilmente, di un guasto tecnico al motore.

I disagi

Non potendo proseguire verso il cimitero amici e conoscenti hanno fatto le condoglianze ai familiari del defunto sul posto. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare. Necessario anche l’intervento del sindaco Scapitta, che ha consentito la deviazione del traffico in un'altra strada. Alcuni passanti, inoltre, sono corsi i lotteria per giocarsi alcuni numeri (47, 50 e 90)