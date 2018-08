Camerota, cadono massi dal Mingardo: panico tra i bagnanti

Tensione, ieri mattina, nei pressi della spiaggia del Mingardo, a Marina di Camerota, dove si è verificata una piccola frana che, seppur per pochi secondi, ha fatto tornare alla mente la tragedia del Ciclope quando il giovane Crescenzo Della Ragione perse la vita travolto da un masso mentre si accingeva ad entrare nella nota discoteca cilentana.

Il caso

Ieri, come dicevamo, alcuni massi presenti sulla parete rocciosa sono precipitati verso il basso. Ma, per fortuna, senza cadere sulla carreggiata sottostante che, soprattutto in questo periodo dell'anno, è utilizzata da migliaia di bagnanti, alcuni dei quali hanno udito un forte boato e poi visto increduli una nuvola di polvere. La notizia del crollo ha fatto subito il giro della nota località turistica della provincia di Salerno.