Camerota, pronto il nuovo calendario della raccolta differenziata

Il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta, insieme al delegato all’Ambiente Josè Saturno e ai vertici della Sarim, incontrerà la cittadinanza e gli operatori turistici per rendere noto il nuovo calendario per il conferimento dei rifiuti e le importanti novità che riguarderanno la raccolta differenziata e la tutela dell’ambiente. L’incontro si terrà presso l’ufficio turistico di Marina di Camerota, in zona Porto, martedì 12 marzo 2019, alle 17.

"Cari concittadini, Camerota ha fatto passi da gigante. Ogni giorno vediamo tantissimi uomini impegnati alla salvaguardia del territorio e altrettanti cittadini pronti a rispondere agli appelli di questa Amministrazione. Abbiamo ottenuto buoni risultati in termini12 di efficienza, decoro e ambiente. Oltre agli ambiti riconoscimenti come la conferma delle 5 Vele di Legambiente, la Bandiera Verde per le spiagge scelte dai pediatri e la Bandiera Gialla per i Comuni Ciclabili. Vessilli testimoni di un percorso intrapreso fin dal primo giorno del nostro insediamento. Targhe che attestano la validità di scelte coraggiose intraprese per il bene di questa terra. La raccolta differenziata è diventata il fiore all’occhiello per le nostre bellissime frazioni. Un argomento, questo, che è rimasto sempre in cima alla lista delle nostre priorità. Ma ora è il momento di dare una sterzata e di correre ancora più veloci verso il traguardo che ci siamo prefissi. I risultati si raggiungono insieme. I veri protagonisti siete voi. Non ci accontentiamo, non ci fermiamo. Continuiamo insieme a lavorare per regalare ai nostri figli e alle future generazioni una Camerota migliore» chiosano gli amministratori.