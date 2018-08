Camerota, cittadinanza onoraria al difensore argentino Federico Fazio

Nella giornata di domani, alle 10, il consiglio comunale di Camerota per conferire la cittadinanza onoraria a Federico Fazio, il difensore argentino che veste la maglia giallorossa dell'AS.Roma. Di origini italiane, suo nonno paterno è di Erice, in Sicilia, mentre suo nonno materno è di Lentiscosa, frazione del comune di Camerota. Fazio da bambino è andato anche a Erice a trovare il nonno con il padre, ma poi emigrò e si trasferì in Argentina.

L’evento

Sempre domani, alle 21, la consegna della pergamena e l'abbraccio del popolo di Lentiscosa all'atleta originario proprio del borgo che sorge ai piedi del Santuario di Santa Rosali.