Camerota, blitz dei vigili: scoperte irregolarità nelle strutture ricettive

Nel corso del weekend gli agenti della Polizia Locale di Camerota hanno svolto una serie di controlli in ben sedici tra case vacanza, B&B e strutture ricettive di vario genere. Attraverso incroci di dati e l’utilizzo del sistema gestionale di PayTourist, il software per la riscossione e il controllo dell’imposta di soggiorno adottato dall’ente. A coordinare l’operazione il sindaco Mario Salvatore Scarpitta.

Il blitz

La visita porta a porta ha portato alla verifica di varie posizioni. I caschi bianchi sono stati in località Monte di Luca, in via Previteri e in via Sirene. Sono state scoperte strutture non registrate al portale. Altre strutture, invece, avevano effettuato la registrazione a PayTourist ma non erano in regola con l’inserimento dei dati degli ospiti che alloggiavano al loro interno al momento del controllo. Il proprietario di un’affittacamere è stato multato. “I controlli si intensificheranno nei prossimi giorni” fanno sapere i caschi bianchi che lavorano a braccetto con l’ufficio Ragioneria del Comune di Camerota. Dei fatti sono stati informati il delegato alla Polizia municipale Manfredo D’Alessandro e il delegato al Turismo Domingo Ciccarino.