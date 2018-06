Nel centro di accoglienza con la droga: arrestato extracomunitario

Un giovane originario del Gambia ed ospite di un centro di accoglienza di Palinuro, A.T. , è stato arrestato perchè sorpreso in possesso di droga. L’extracomunitario fermato dai carabinieri aveva con se 91 grammi di marijuana. Il controllo è avvenuto lungo la Mingardina dove il giovane, di 20 anni, era intento a dirigersi verso il centro di Marina di Camerota. Processato per direttissima, il giudice ha disposto il divieto di dimora nel comprensorio salernitano. Non è la prima volta che un extracomunitario, ospite del centro di accoglienza di Palinuro, viene trovato in possesso di droga. Nelle scorse settimane i carabinieri avevano eseguito un altro arresto, dopo un'irruzione all'interno del centro