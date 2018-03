Camerota, feste religiose: nuove regole per i venditori ambulanti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Le feste religiose, ed in particolare quelle patronali, sono la genuina espressione del sano sentimento popolare, l’identità di un territorio, le sue tradizioni e la sua storia. Occorre, quindi, che siano vissute appieno, in serenità e con i dovuti accorgimenti in merito alla sicurezza e all’ordine pubblico. «Con la presente ordinanza - si legge nel documento voluto fortemente dalla delegata al Commercio Giusy Cammarano e affisso all’albo pretorio sul sito istituzionale del Comune di Camerota - si vuole disciplinare l’afflusso degli operatori commerciali alle aree destinate allo svolgimento delle feste menzionate».

Il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, ordina che nei giorni dei festeggiamenti solenni in onore della Madonna del Carmine (15 e 16 luglio) e nei giorni dei festeggiamenti solenni in onore del Santo Patrono San Domenico (3 e 4 agosto), di ogni anno, sia regolato, come di seguito descritto, l’afflusso degli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche:

• Gli operatori devono essere in possesso del requisito fondamentale per poter poter effettuare l’attività di vendita in detti festeggiamenti;

• Utilizzare un posteggio autorizzato nell’area all’uopo destinata, via Lungomare Trieste piazza Simon Bolivar in prosecuzione altezza Infante - Area parcheggio sottostante Bar Bella Marina ambo i lati in prosecuzione salita Porto sino incrocio con Lungomare Trieste (strisce pedonali escluse) come riportato nella planimetria presente sempre sull’albo pretorio per un numero massimo di 25 posti;

• I posti da assegnare sono riservati ai seguenti prodotti: torroni e dolciumi vari, prodotti artigianali, giocattoli e tiro a segno, articoli per la casa, piatti decorati e porcellane, bigiotteria, vendita cd e dvd, libri, articoli tecnici. E’ vietata la vendita di panini, pizza, formaggi, salumi e altre attività di somministrazione: articoli regalo, abbigliamento, confezioni, calzature, abbigliamento sportivo, elettrodomestici. I venditori ambulanti dovranno presentare la domanda a mezzo pec, mediante raccomandata o direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Camerota, entro e non oltre il 5 marzo di ogni anno. In allegato alla domanda dovranno pervenire all’Ente una serie di documenti obbligatori.

Lentiscosa

3 settembre - Santa Rosalia

Marina di Camerota

15/16 luglio - Madonna del Carmine

3/4 agosto - San Domenico

22/23 settembre - San Pio

Camerota

4 aprile - San Vincenzo

Seconda domenica di luglio - San Vincenzo

Licusati

10 luglio - Fiera