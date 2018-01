Camerotadamare: al via l'hashtag per raccontare la città

Nuovo profilo social per raccontare il territorio con l’aiuto dei cittadini e dei turisti: nasce il canale ufficiale del Comune di Camerota su Instagram, il social network dedicato alla condivisione di foto tramite smartphone. I cittadini e i visitatori possono entrare in contatto con l’ente seguendo @comunedicamerota.

Lo scopo

L’intento principale è quello di raccontare Camerota, le sue spiagge, il suo mare, le sue bellezze dell’entroterra, il grande patrimonio artistico-culturale e gli scorci nascosti, a favore tanto di chi ci vive e vuole riscoprire la città, quanto di chi si accinge a visitarla, per turismo, per studio o per lavoro. Per dare vita a questo racconto, il Comune ha scelto di dare la parola anche ai cittadini e ai visitatori, valorizzando e rilanciando i contenuti pubblicati da loro, coinvolgendoli in una narrazione collettiva della città. A tal fine ha scelto di utilizzare l’hashtag #Camerotadamare: chiunque pubblicherà le proprie foto contrassegnandole così, avrà la possibilità di essere ripubblicato.