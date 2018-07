Scoppia incendio in un appartamento: paura tra gli occupanti

Un incendio è scoppiato questa sera all'interno di un appartamento a Marina di Camerota. Le fiamme hanno distrutto un'intera stanza, ma grazie all'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania e Policastro, le fiamme sono state domate e gli abitati tratti in salvo. Gli occupanti, lievemente feriti, sono stati consegnati alle cure del 118. Sono ancora da accertare invece le cause alla base dell'incendio, ma si presume che a prendere fuoco sia stata una presa elettrica che, a contatto con materiale combustibile in pochi minuti ha distrutto parte della stanza. Sono ancora in corso le operazioni per la messa in sicurezza dello stabile.

