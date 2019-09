Camerota, al via i lavori di restyling di "Palazzo Salerno" e del centro storico

Lo aveva anticipato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, dopo l’incontro di qualche settimana fa in Regione Campania tra lo stesso primo cittadino e i dirigenti di Palazzo Santa Lucia. Oggi, però, arriva la conferma e l’assenso ufficiale della Regione Campania, ente erogatore del finanziamento, all’utilizzo delle economie di gara per la realizzazione dei progetti "Recupero e riuso del Palazzo Salerno" e ‘Riqualificazione degli spazi aperti e miglioramento dell’accessibilità al centro storico".

I progetti

Per entrambe le opere non si è ancora decretata la conclusione, in quanto alcuni imprevisti ne hanno rallentato l’esecuzione, rendendo necessaria la modifica della strategia di approccio operativo, con la redazione di apposita variante. In particolare i lavori di Recupero e riuso del Palazzo Salerno sono sospesi a causa della redazione e approvazione della perizia di variante, giustificata da circostanze, al momento dell'appalto dell'opera, imprevedibili (ritrovamenti archeologici al di sotto del primo livello), oltre che dall'approvazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari (Nuove Norme Tecniche Costruzioni) che hanno richiesto un adeguamento tecnico-amministrativo. Per i lavori di Riqualificazione degli spazi aperti e miglioramento dell’accessibilità al centro storico è in fase di redazione una perizia di variante, conseguente ai ritrovamenti archeologici, in più punti di Piazza Castello, occasione questa da non sprecare per valorizzare una parte rilevante del patrimonio culturale di Camerota. Difatti è intenzione dell'amministrazione utilizzare non solo nel migliore dei modi tali risorse, ma anche sfruttarle ricorrendo a soluzioni tecniche d'avanguardia, che diano risalto e siano testimonianza dell'attaccamento alle proprie radici, storia e tradizioni.

Il commento del sindaco: