Camerota, lunedì partono i lavori nei quattro cimiteri

Il direttore tecnico della ditta I.l.c.v. srl “Impianti elettrici” annuncia che lunedì 9 aprile inizieranno i lavori di messa a norma degli impianti elettrici votivi dei quattro cimiteri del Comune di Camerota. Niente più fili penzolanti e lampade spente, dunque. Il costo, inoltre, scende con un risparmio per i cittadini.

I commenti

Soddisfatto l’assessore con delega alle politiche cimiteriali Giovanni Saturno: “Stiamo lavorando dal primo giorno del nostro insediamento per migliorare le situazioni che abbiamo ereditato all’interno dei quattro cimiteri del Comune di Camerota. Questo è un altro importante traguardo raggiunto. Da lunedì, infatti, i luoghi sacri che ospitano i nostri cari defunti verranno sistemati al meglio”. Sulla stessa linea il sindaco Mario Salvatore Scarpitta: “Il lavoro che sta portando avanti questa Amministrazione e l’assessore Saturno è un susseguirsi di problemi risolti e risultati raggiunti che si toccano con mano”.

I dettagli

La ditta avrà in gestione il servizio per dieci anni. La gestione del servizio prevede l’allacciamento, l’installazione e l’accensione delle lampade a chiunque ne faccia richiesta e dietro pagamento. Il canone annuo di abbonamento, comprensivo di spese postali, è di 20 euro. Il contributo iniziale di allacciamento è di 5 euro. L’accensione delle lampade in occasione della Commemorazione dei defunti, invece, è di 1,50 euro. La ditta dovrà garantire l’immissione di corrente nell’impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dal Comune. dovrà, inoltre, essere garantita la custodia, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero impianto di erogazione di energia elettrica all’interno del cimitero. A carico della ditta c’è anche la fornitura, la manutenzione e la sostituzione delle lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, rotte e dei relativi portalampade non funzionanti.

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Camerota, per tutta la durata della concessione del servizio, un aggio annuo del 51,169% sul monte contratti. Questa somma verrà versata nelle casse dell’ente in due rate semestrali: 30 giugno e 30 dicembre. Inoltre la Giunta Comunale, con delibera n.125 del 25 ottobre 2017, ha stabilito che le somme percepite verranno destinate ai lavori nei cimiteri. Entro il 30 dicembre di ogni anno il concessionario, unitamente al versamento del canone, dovrà presentare al Comune una attestazione indicante il numero delle utenze relativo all’anno cui si riferisce il canone. Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del concessionario. La ditta dovrà censire e predisporre, entro 60 giorni dalla consegna del servizio, l’elenco dettagliato di tutte le utenze; sostituire, nei dodici mesi successivi all’affidamento del servizio, le attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzanti Led ad alta luminosità e con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva; sostituire, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione (da parte degli utenti o dal personale addetto ai servizi cimiteriali) le lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, asportate, rotte, ecc. ed i relativi portalampade non funzionanti. Le lampade votive per i caduti di guerra resteranno sempre accese in modo gratuito.