Licusati, arriva l’ok dalla Banca del Cilento: al via i lavori per lo sportello bancomat

Il Consiglio di Amministrazione della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania si è reso disponibile all’apertura di uno sportello bancomat a Licusati, al fine di garantire alla popolazione residente e a quella dei territori limitrofi, il servizio di cassa automatica oggi assente. Il cittadini di Licusati da tempo lamentano l’assenza di uno sportello bancomat. L’Amministrazione Scarpitta, e in particolare l’assessore Giovanni Saturno, si è attivata e, grazie anche alla concessione gratuita di uno spazio da parte di un cittadino, ora l’apertura dello sportello è imminente.

Il commento

Molto soddisfatto il sindaco Mario Salvatore Scapitta: "Ci tenevamo a ringraziare i vertici della Banca del Cilento, di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania che hanno subito preso a cuore la nostra proposta e dopo vari colloqui abbiamo individuato la soluzione ormai siamo in dirittura d’arrivo. Nei prossimi giorni ci recheremo sul posto insieme all’assessore Saturno e ai tecnici per un sopralluogo". Gli fa eco proprio l'assessore Saturno: "E’ un’azione molto importante per il paese di Licusati oggi i miei concittadini per prelevare anche piccole somme di denaro sono costretti a percorrere chilometri. Ora bisogna solo mettere in ordine le carte e poi partono subito i lavori per installare lo sportello".