Camerota, a tutti i neonati arriverà la lettera del sindaco

Ogni bimbo, ogni bimba, che da oggi nascerà a Camerota, riceverà la lettera di benvenuto del sindaco Mario Salvatore Scarpitta, e dell’Amministrazione Comunale. Insieme alla cicogna, dunque, a casa dei neo genitori, arriverà anche la busta del primo cittadino e della squadra di governo. L’Amministrazione, quindi, invita anche la famiglia del neonato a rapportarsi presso gli uffici preposti dell’ente. Un segnale chiaro di vicinanza e un benvenuto ai nuovi cittadini del Comune.

Ecco la missiva:

"Cara Mamma e caro Papà è con grande gioia che do il benvenuto mio e dell’Amministrazione Comunale al nuovo cittadino del Comune di Camerota. Mentre a voi porgo gli auguri di una vita felice e piena di soddisfazioni. Certo che darete al vostro bambino tutta l’energia necessaria per vivere intensamente la vita che lo attende. Diventare genitori è un’esperienza bellissima ma certamente impegnativa. Non sempre è possibile affrontarla contando solo sulle proprie forze. Mettiamo a disposizione forme di sostegno per le famiglie presso l’ufficio Sociale del Municipio dove troverete maggiori informazioni".