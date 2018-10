Camerota, sostituite le mattonelle nella scuola di Licusati: spunta una scala

Da diversi giorni gli operai del Comune di Camerota sono a lavoro nella frazione Licusati. Gli addetti alla manutenzione hanno sostituito le mattonelle all’interno della scuola. Ormai quelle piastrelle erano vecchie e molte anche rotte.

La curiosità

Sotto gli occhi attenti dell’assessore comunale Giovanni Saturno è stata realizzata una scala per facilitare l’accesso in una zona di Licusati. Questa opera è rivolta soprattutto alle persone anziane che riscontravano non poche difficoltà

