Camerota, minaccia un uomo con una motosega nel bar: denunciato

Momenti di tensione, ieri sera, all'interno di un bar di una stazione di servizio situata nel comune di Marina di Camerota, dove un un boscaiolo 51enne ha impugnato una motosega per minacciare un 54enne per futili motivi.

L'intervento

Spaventate le persone che hanno assistito alla scena, che hanno telefonato subito ai carabinieri, i quali, una volta giunti sul posto, hanno disarmato il 51enne e prestato soccorso alla vittima che, per fortuna, non ha riportato ferite. Il boscaiolo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per minacce aggravate.