Turisti non registrati e tassa di soggiorno evasa: prime multe a Camerota  

È partita una fitta rete di controlli incrociati per verificare l’identità degli ospiti presenti sul territorio e la regolarità della posizione delle strutture ricettive e appartamenti che li ospitano. Il comando di Polizia Locale di Camerota, già da questa mattina, sta effettuando fermi e verifiche. I caschi bianchi hanno controllato 19 appartamenti e 3 strutture ricettive. In 6 casi sono state elevate sanzioni e segnalate le irregolarità alle autorità competenti. Scoperti turisti non registrati e tassa di soggiorno non versata.

La task force

I controlli sono avvenuti anche in zona porto dove i vigili urbani hanno fermato e identificato 36 persone mentre si recavano in spiaggia. Immediatamente hanno verificato la struttura dove hanno dichiarato di alloggiare. Da qui sono riusciti a risalire che, come in precedenza, in alcuni casi i turisti non erano stati registrati e la tassa di soggiorno non era stata pagata. L’elenco delle strutture non registrate a PayTourist, il portale per il pagamento dell’imposta di soggiorno, è già nelle mani degli inquirenti che nei prossimi giorni faranno visita ad altri villaggi, campeggi, B&B, appartamenti, residence e case vacanza. I controlli saranno sempre più frequenti, considerando anche le normative anti-covid ancora in vigore sul territorio.