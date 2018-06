Camerota, olezzi in pieno centro: scatta l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta ha emesso un' ordinanza che obbliga i proprietari di cani o di qualsiasi altro animale, alla rimozione delle deiezioni in luogo di pubblico a tutela dell’igiene di tutti. Ma non è tutto.

I dettagli

L’Ente, come specificato anche nel documento affisso in albo pretorio il 22 giugno 2018, ha ricevuto diverse segnalazioni di cittadini del Comune, a causa di sgradevoli olezzi avvertiti in pieno centro cittadino per la presenza di animali domestici in abitazione o loro pertinenze. In alcuni casi è dovuta intervenire anche l’Asl per una verifica igienico sanitaria. Per questo il primo cittadino ordina "ai proprietari e detentori di raccogliere immediatamente le deiezioni dei propri animali dal suolo pubblico o privato ma aperto al pubblico e delle aree pubbliche verdi, con qualsiasi idoneo strumento al fine di garantire l’igiene e il decoro dei luoghi". In caso di inosservanza - ci tengono a far sapere dal Municipio - si applicheranno le sanzioni previste dalla legge.