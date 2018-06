Camerota, i camper non possono più sostare dove vogliono: c’è l’ordinanza

L’amministrazione vomunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha intrapreso un percorso di razionalizzazione e disciplina delle aree di sosta all’interno del circuito cittadino, in particolare, della frazione Marina, prevedendo, la possibilità di parcheggiare lungo strade del centro urbano, idonee ad una sosta prolungata che non sia d’intralcio alla circolazione.

L'ordinanza

Non solo. Ma il Comune intende pedonalizzare il centro storico, sempre più fruito da numerosi turisti, sia italiani che stranieri, per migliorarne la qualità e la vivibilità, esaltando la sua destinazione di “centro commerciale naturale” e di riferimento culturale, turistico e di aggregazione sociale di un territorio extra cittadino. A Camerota è in corso una complessiva riorganizzazione del sistema mobilità del Comune, comprendente un riordino del sistema pubblico della sosta e del servizio di gestione dei parcheggi nel territorio comunale. L’Amministrazione intende regolarsi in materia con misure e modalità diverse quali: sosta e parcheggio con e senza custodia; distinzioni della durata di sosta; specie di veicoli ammessi al parcheggio tale per cui, laddove riservato un apposito spazio alla sosta di una determinata categoria di veicoli, tale destinazione assuma carattere di esclusività; destinazione a parcheggio di zone cittadine con pagamento progressivo o differenziato in base alla durata.

Per tutti questi motivi, e anche altri elencati nell’ordinanza sindacale n. 27 del 26 giugno 2018, il primo cittadino di Camerota ordina che è fatto divieto permanente ai camper ed ad agli autoarticolati di sostare in tutte le aree che non siano destinate espressamente alla sosta di tali veicoli. Il sindaco, inoltre, avverte che è severamente vietato e punito, a norma di legge e regolamento, tenere i comportamenti di seguito elencati nel periodo e orario indicato. I trasgressori a tutte le presenti disposizioni saranno punti con le sanzioni amministrative e penali previste dalla legge e per violazione dei regolamenti comunali.