Manufatto abusivo non demolito a Camerota, il Parco del Cilento lo acquisisce

Nel 2010 i carabinieri forestali sequestrarono, in località Pantana di Camerota, un manufatto avente superficie pari a 78,62 mq. (9,25 x 8,50) ed ingombro volumetrico di 231,93 mc., realizzato con platea in calcestruzzo cementizio, muratura perimetrale in blocchi cementizi e copertura a doppia falda (con altezza agli spioventi pari a 2,80 e 3,00 m. e altezza al colmo pari a 3,10 m.) dalla struttura portante in legno e soprastante manto di lamiere grecate, in parte coibentate e in parte grecate.

L’ordinanza

Di qui la decisione dei vertici del Parco Nazionale del Cilento di disporre l’abbattimento e il ripristino dei luoghi nell’are in questione. Tutto ciò, però, non è avvenuto a seguito di un ricorso presentato Tar dal proprietario dell’area che venne accolto dal Tar. Nel marzo scorso il direttore del Parco Romano Gregorio ha rinnovato l’ordinanza di demolizione ripristino dei luoghi. Ma, ancora una volta, nulla è stato abbattuto. E così l’Ente ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente delle opere abusive e dell’area immediatamente circostante per una superficie complessiva pari a dieci volte la superficie interessata dagli abusi.