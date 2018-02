Camerota, nasce progetto con i colori per valorizzare luoghi ed eventi turistici e culturali

Una freccia marrone per indicare una chiesa. Un totem in piazza per illustrare dove si trova chi lo consulta e quanto distano i luoghi di interesse artistico/culturale più vicini. Una tabella verde per il percorso di trekking che costeggia l’Area Marina Protetta. Un brand personalizzato e dedicato solo ed esclusivamente al Comune di Camerota. E’ tutto racchiuso all’interno di un progetto per l’identificazione, la valorizzazione, la tutela d’integrità territoriale, economica e sociale che sarà illustrato sabato 17 febbraio, alle 11, presso l’Aula Consiliare del Comune di Camerota. Al tavolo di lavoro sono invitati i titolari di strutture ricettive, gli esperti conoscitori del Comune di Camerota (sia dal punto di vista territoriale ma anche storico e gastronomico) e tutte le persone che in qualche modo vogliono contribuire con una idea o un accorgimento.

I promotori

A proporlo la Scuola del Design del Politecnico di Milano. “Per sviluppare questo progetto sarà determinante la coesione territoriale e di sviluppo progettuale su base sovra-comunale nei campi ricettivi, dell’offerta turistica e in quello fondamentale dell’immagine promozionale, da curarsi su scala territoriale per dare visibilità nazionale ed internazionale al Territorio» fanno sapere i tecnici che prenderanno parte all’incontro. Il percorso metodologico di ricerca e il progetto sono ideati da Maini Massimiliano, Raffaele Gagliardi e Corinna Torri, docenti della Scuola del Design del Politecnico di Milano che operano trasversalmente con l’associazione DeMeTra Dna Nulturalmente, tra natura e cultura. “Grande attenzione – continuano - sarà da dedicare alla cura dell’immagine ed alla realizzazione del o dei Brand che caratterizzeranno e qualificheranno il prodotto Identificazione, valorizzazione, tutela d’integrità territoriale, economica e sociale. Paesaggio, monumenti, manifestazioni e gastronomia sono da considerarsi fondamentali ed imprescindibili complementi di un’offerta turistica globale da proporre sapientemente e professionalmente a tutti i potenziali futuri clienti, i Turisti. La creazione di uno o più Brand collegati tra loro in un unico generale grande disegno promozionale, armonizzandoli in un’offerta inclusiva da promuovere attraverso i canali ufficiali di settore quali, fiere nazionali ed internazionali di settore, riviste specializzate, portali web specifici e trasmissioni televisive tematiche, sarà determinante per il successo del progetto. Vedremo come – concludono - con il segno, la forma e il colore possano amplificare e migliorare la comunicazione dei luoghi afferenti al progetto di recupero e di valorizzazione del territorio. Come creare sinergie tra le diverse realtà artigianali e/o commerciali del Luogo al fine di creare corridoi che fungano da cassa di risonanza utile a richiamare l’attenzione verso i Luoghi/eventi inseriti all’interno di questo ambizioso ma importante progetto”.