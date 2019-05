Cade dalla barca mentre pesca a largo di Camerota: salvato 59enne

Panico, nella serata di venerdì, a largo del Porto Infreschi di Marina di Camerota, dove un pescatore di 59 anni, dopo essere uscito con la sua imbarcazione, non è più tornato indietro.

Le ricerche

A chiedere l’intervento della Capitaneria di Porto è stata la moglie. I militari si sono messi subito sulle sue tracce e lo hanno ritrovato in mare. Molto probabilmente, per cause da chiarire, l'uomo è caduto in acqua mentre il motore della sua barca era ancora acceso. E, per questo, in poco tempo, si è schiantata contro la costa riportando ingenti danni. Il 59enne è stato tratto in salvo e ricondotto all’interno del porto turistico della nota località cilentana dove ha potuto riabbracciare la moglie e quanti erano preoccupati per le sue condizioni di salute.