Camerota, Scarpitta scrive al Prefetto: «Più forze dell’ordine sul nostro territorio»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Il Comune di Camerota conta circa 7.000 abitanti, residenti in quattro frazioni (Marina, Lentiscosa, Licusati e Camerota capoluogo), ed è un ente ad alta vocazione turistica, tanto da registrare, nel periodo estivo, oltre 70.000 presenze tra visitatori e turisti. Esiste, attualmente, una stazione dei carabinieri nella frazione Marina, ma con ridotto numero di unità di personale, spesso impegnato in attività di controllo del territorio e, di certo, non sufficiente in periodi di notevole affluenza turistica. La pressione antropica che subisce il territorio, nei mesi estivi, pone, tra le tante problematiche, anche quella dell’ordine e della sicurezza urbana». Scrive così il sindaco Mario Salvatore Scarpitta, in una nota inviata al Prefetto di Salerno Salvatore Malfi.

«Al fine di garantire un servizio adeguato agli standard minimi di legge – sottolinea Scarpitta - in qualità di primo cittadino, rivolge ossequiosa istanza a sua eccellenza perché, pur nella consapevolezza della carenza di risorse economiche e umane, predisponga le misure e gli accorgimenti ritenuti più idonei ed opportuni, per rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto nell’imminente avvio della stagione estiva».