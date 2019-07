Nascondevano la droga nell'auto: denunciati tre giovani a Camerota

Tre ragazzi della provincia di Avellino sono stati denunciati dai carabinieri di Camerota per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

Nel corso di una perquisizione, infatti, sono stati trovati in possesso di 24 grammi di hashish e 5 di cocaina mentre viaggiavano a bordo di un’automobile. La droga, già suddivisa in dosi per la vendita, era nascosta in diverse parti della vettura. Per i tre giovani, al termine dell’identificazione, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.