Cilento, tartaruga deposita le uova sul litorale di Camerota

Tanta curiosità a Marina di Camerota dove, nella notte tra sabato e domenica, una mamma tartaruga è risalita dal mare e ha scelto la spiaggia di Cala D'Arconte per depositare (si spera) le proprie uova.

Gli esperti

Il nido, ovviamente, è stato messo in sicurezza per evitare che si registrino problemi. L’arenile in questione, infatti, è molto frequentato da residenti e turisti soprattutto nei weekend. Questa mattina gli esperti si recheranno sul luogo per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Gallery