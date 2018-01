Un 37enne di origine rumena, residente a Camerota, è stato arrestato dai carabinieri. Dopo gli accertamenti disposti dall’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni (Salerno) poichè in diverse occasioni non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte dall’affidamento in prova a cui era sottoposto.