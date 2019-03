Pontecagnano: camion in sosta davanti all'Asl, mezzi di emergenza bloccati per 30 minuti

Amarezza e tensione, presso l'Asl di Pontecagnano, stamattima. Un camion, infatti, è stato parcheggiato di traverso, dinanzi alla struttura, dalla quale entrano ed escono le ambulanze del 118, le auto di servizio del Centro Igiene Mentale e i mezzi medici.

La denuncia

"La postazione del 118 ha allertato il 112 - raccontano i volontari del Vopi- La Polizia ci ha rinviato ai carabinieri e questi ultimi alla Polizia Municipale: tutti i mezzi di soccorso sono rimasti intrappolati per circa 30 minuti, così come anche gli utenti e il personale della stessa Asl. "Erano impegnati tutti nel giorno di Carnevale e nessuno ha provveduto a liberare il passaggio in tempi utili: se fossimo stati allertati per qualche intervento urgente, cosa avremmo potuto fare? - continuano dal Vopi- Questa è interruzione di pubblico servizio: presenteremo un esposto alla Magistratura per quanto accaduto", hanno annunciato.