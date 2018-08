Camion bloccato sotto un ponte a Scafati: "E' a rischio crollo?"

E’ allarme crolli in provincia di Salerno dopo la tragedia di Genova. Lunedì pomeriggio un grosso camion di una ditta di trasporti spagnola, proveniente da Sant’Antonio Abate (Na), ha prima urtato e poi è rimasto bloccato sotto il ponte dell’autostrada A2 situato in contrada Cappella a Scafati.

Il caso

A denunciare l’accaduto con una foto è il comitato “Cappella e Oltre” che, da anni, chiede che venga verificata la staticità del ponte: “Anche oggi, come spesso accade, un automezzo pesante si è incastrato sotto il Cavalcavia Autostradale in Contrada Cappella. Qualche mese fa – scrivono i membri su Facebook - abbiamo richiesto un controllo strutturale agli organi competenti ma ad oggi, non abbiamo ricevuto notizie in merito. Ovviamente, non siamo tecnici, ma la paura è tanta. La struttura del ponte è predisposta per ricevere tutti questi colpi violenti? Ci auguriamo di non poter dire un giorno di aver annunciato un eventuale tragedia”. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che hanno sanzionato l’autista del tir.