Caos in via Madonna di Fatima: camion urta tubatura del gas, dramma sventato

Dramma sventato, in via Madonna di Fatima, nella tarda mattinata di oggi. Un camion, infatti, come ci ha segnalato un lettore, pare si sia incastrato nei nastrini della Salernitana, danneggiando l’impianto idraulico del gas.

L'intervento

Un tubo, in particolare, si è staccato ed è finito su un'auto in sosta. I residenti preoccupati hanno allertato i vigili del fuoco e la Polizia Municipale: la strada, dunque, è stata chiusa per consentire la messa in sicurezza della zona. Accertamenti in corso.



