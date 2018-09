Atena Lucana, a fuoco un camion sull'A2: salvo il conducente

Tanta paura, nel pomeriggio, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo all’altezza dello svincolo di Atena Lucana, in direzione Nord. Proprio lì, infatti, un camion ha improvvisamente preso fuoco, per cause da accertare.

L'intervento

Il conducente è uscito dal mezzo appena si è accorto del pericolo, mettendosi in salvo giusto in tempo. Sul posto, i vigili del fuoco, per domare le fiamme, nonchè la Polizia Stradale e l'Anas. Dramma sfiorato.