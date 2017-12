Non rispetta le ore di riposo: camionista salernitano denunciato per truffa

Un camionista di 44 anni, residente a Casal Velino, è stato bloccato dalla polizia stradale sull’autostrada Firenze-Siena, denunciato per truffa e gli è stata ritirata la patente.

Le indagini

Secondo gli agenti - riporta Infocilento - l’uomo non avrebbe rispettato le disposizioni relative alle ore di riposo per chi guida i tir, arrivando anche a denunciare il furto della propria tessera da inserire nella scatola nera del camion. Insomma, una vera e propria truffa. Il camionista era riuscito anche ad ottenere un duplicato e conservava con sé anche l’originale. A seconda degli orari di lavoro utilizzava una delle due tessere. L'episodio non è passato inosservato. E così gli agenti della Polstrada gli hanno anche verbalizzato una multa di 3500 euro.