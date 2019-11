Sala Consilina: camionista ricercato arrestato dalla Polizia Stradale

In azione, ieri, gli agenti della Polizia di Stato della Sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina: è stato tratto in arresto S.R. classe ’72, in esecuzione di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per l’espiazione della pena complessiva di 5 anni 11 mesi e 8 giorni di reclusione.

L'arresto

Nello specifico, la pattuglia, nell’ambito dell’espletamento dei servizi mirati coordinati dalla Sezione Polizia Stradale di Salerno, durante il controllo della circolazione stradale, ha proceduto al fermo di un veicolo commerciale, identificando alla guida S.R., persona originaria della provincia salernitana. Le approfondite verifiche, compiute sulla persona e relativamente al veicolo sul quale viaggiava, hanno fatto emergere a carico dell’autotrasportatore, un provvedimento di rintraccio per arresto, in esecuzione del provvedimento di cumulo di pene. Pertanto, S.R., in stato di arresto, è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.