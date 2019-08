Concerto di Ranieri in Costiera, il conducente del tir con a bordo gli strumenti sbaglia strada: il caos

Si è perso tra i tornanti, il conducente del tir addetto al trasporto degli strumenti musicali di Massimo Ranieri. Imboccando la strada sbagliata, non ha indovinaro l'esatta posizione da raggiungere tra i tornanti della Statale 163 Amalfitana: Ranieri si esibirà domani all'arena del Porto Turistico di Maiori. Il camionista, giunto a Maiori dal Valico di Chiunzi, era davvero vicino alla meta: al termine di Via Nuova Chiunzi, immessosi sull' Amalfitana, gli sarebbe bastato svoltare a destra per raggiungere la destinazione. Ma ha pensato di girare a sinistra procedendo per circa cinque chilometri e superando finanche il cimitero di Maiori. Poco dopo, il malcapitato ha capito che era il caso di fermarsi.

L'intervento

Come riporta Il Vescovado, sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile e della locale Stazione con gli agenti della Polizia Municipale: per risolvere la situazione, si è proceduto con una manovra per consentire all'autoarticolato l'inversione di marcia. Operazione complessa, questa, che ha richiesto l'intervento del proprietario della piazzola adiacente la sede stradale che ha rimosso alcuni paletti per consentire la serie di movimenti al millimetro. Dopo circa un'ora, si è concluso l'incubo per il conducente e per gli altri automobilisti impelagati, conseguentemente, nel traffico.