Tutti insieme per combattere il cancro: pronta la "Camminata in rosa" a Bellizzi

E’ tutto pronto per la “Camminata in rosa” in programma per domenica 21 ottobre a Bellizzi. Un’iniziativa organizzata dall’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno con il patrocinio del Comune. Lo slogan è “Tutti insieme per combattere il cancro”. La partenza è prevista per le 9.30 presso la sede Andos in via L.Settembri numero 8; l’arrivo, invece, in Piazza San Giovanni XXIII. Per informazioni si può contattare il seguente numero: 3395935518