Pericolo di contaminazione, "non bevete acqua a Campagna": l'allarme del sindaco

Non si può bere acqua a Campagna. Lo annuncia il sindaco, con un'ordinanza, in ragione di una contaminazione di agenti patogeni. "Al fine di attivare una sterilizzazione straordinaria dell'intero sistema di distribuzione dell'acqua potabile - recita il provvedimento del sindaco Roberto Monaco - è fatto divieto a tutte le utenze del civico acquedotto del Comune di Campagna dell' uso dell'acqua erogata, per uso potabile". Per quanto concerne le scuole, resteranno aperte, ma saranno distribuite agli studenti bottiglie piccole di acqua potabile.