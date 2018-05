Nasconde in casa 72 grammi di hashish: arrestato 20enne a Campagna

Un ragazzo di 20 anni, C.A le sue iniziali, originario di Campagna, è stato arrestato dalla polizia perchè trovato in possesso di hashish.

Il blitz

Gli agenti, dopo aver monitorato la sua abitazione, lo hanno sorpreso mentre si metteva alla guida della sua automobile e, al termine di un breve pedinamento, lo hanno perquisito trovandolo in possesso di una cospicua somma di denaro in banconote di piccolo taglio. Poi si sono diretti all’interno della casa dove hanno rinvenuto 72 grammi di hashish ed un coltello, che sono stati subito sequestrati dai poliziotti. E così dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il il 20enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida del G.i.p. presso il Tribunale di Salerno.